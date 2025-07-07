رغم تقديم الإعلامية المصرية مها الصغير، اعتذارها لفنانة تشكيلية دنماركية بعدما سرقت أعمالها الفنية، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة ON E لجلسة استماع عاجلة، عقب بث إحدى حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي»، التي تضمنت عرض أعمال فنية دون التأكد من ملكيتها الفكرية أو التحقق من نسبها إلى أصحابها الحقيقيين.



وأصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة وكيل المجلس عصام الأمير، بيانًا أكدت فيه أن الإدارة العامة للرصد، رصدت تجاوزًا في عرض محتوى فني لم تُحدد مصادره، ما استوجب فتح تحقيق رسمي مع القناة المعنية.



وأكد المجلس أن الجلسة المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة تأتي في إطار متابعة الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، تعزيزًا لحقوق الفنانين والمبدعين في مختلف الوسائط الإعلامية.

تأتي هذه الخطوة بعد تفاعل واسع مع حلقة البرنامج التي ظهرت فيها الإعلامية مها الصغير وهي تنسب لوحة فنية إليها، تبيّن لاحقًا أنها تعود للفنانة الدنماركية ليزا لانش نيلسن، التي أكدت عبر حساباتها الرسمية ملكيتها للعمل.