فيما قدمت الإعلامية المصرية مها الصغير اعتذارها بعدما نسبت لنفسها لوحة تعود لفنانة تشكيلية دنماركية خلال ظهورها في برنامج «منى الشاذلي»، اتهم الفنان التشكيلي الفرنسي سيتي مها الصغير بسرقة أعماله الفنية، ونسبها إليها.

ونشر سيتي صور لوحاته عبر حسابه على إنستغرام، وكتب: «يا لها من صدمة كانت هذا الصباح حين اكتشفتُ العديد من رسائلكم التي تخبرني أن شخصية عامة في أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة في مصر زعمت أنها صاحبة أعمالي الفنية: Dwarka، وKigali، وBushido، وهي لوحات أنجزتها في عام 2017».

وتابع: «الأسوأ من ذلك، أن الحلقة المعروضة أظهرت بوضوح مرسمي السابق، إلى جانب اللوحات التي تحمل توقيعي، وحتى الصورة الأصلية المتوفرة على صفحتي».

وأضاف: «في البرنامج الذي تقدمه منى الشاذلي زعمت مها الصغير أنها صاحبة هذه الأعمال! وقد تم عرضها على شاشة عملاقة أمام ملايين المشاهدين، دون أي إشارة لي أو احترام لمجهودي، ولا لمجهودات فنانين موهوبين آخرين».

واستطرد: «بعد كل هذه السنوات من العمل، والفشل، والبحث، والطاقة الإبداعية تتم سرقة فني بهذا الشكل، في وضح النهار، وبهذا القدر من الوقاحة ودون أي ندم، أمر لا يمكن قبوله. خصوصاً ونحن في عام 2025، في زمن يمكن فيه التحقق من كل شيء خلال بضع نقرات... يا لها من فكرة عبثية».

واختتم: «حتى هذه اللحظة، لم أتلقَ أي رد، أو اعتذار، أو تفسير. لا من القناة، ولا من مقدمة البرنامج، ولا من الشخص المعني بالأمر، أود أن أتقدم بالشكر الصادق لكل من في مصر وفي أماكن أخرى على رسائل الدعم والحب التي لا تُعد ولا تُحصى. أنتم رائعون. شكراً من أعماق قلبي.. سأبذل قصارى جهدي للرد على جميع رسائلكم، وسأتحدث إلى وسائل الإعلام في الوقت المناسب».