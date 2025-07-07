الفنانة السورية مع زوجها وابنيها في حفل التخرج.
الفنانة السورية مع زوجها وابنيها في حفل التخرج.
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احتفلت الفنانة السورية سولاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان بتخرج ابنهما البكر حمزة في جامعة سيتشينوف في العاصمة الروسية بموسكو.

وشاركت سولاف مجموعة من الصور العائلية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهرت مع وائل وابنيها حمزة وعلي، وعلّقت بعبارة مؤثرة كتبت فيها «ما لاقيش فرحان في الدنيا... زي الفرحان بنجاحه».

كما خطفت سولاف الأنظار بلقطة عفوية ارتدت فيها قبعة التخرج والعباءة الخاصة بحمزة، بينما أظهرت الصور الأخرى أجواء الاحتفال العائلية بالعاصمة الروسية، إلى جانب صورة جمعتها بحمزة قرب المنصة بعد لحظات من تخرجه.

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