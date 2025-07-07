اتهمت شركة عالمية لحجز الفنادق والسيارات في باريس، الفنانة المصرية غادة عبدالرازق وابنتها بعدم سداد 50 ألف يورو نظير خدمات قدمت لهما خلال فترة إقامتهما في فرنسا.

ونشرت شركة MK PRESTIGE PARIS بيانًا عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت: «نود مشاركة تجربة صعبة نواجهها مع عميلتين لدى الشركة الفنانة المصرية غادة عبد الرازق وابنتها».

وأضافت الشركة: «على الرغم من العديد من المحاولات للتواصل معهم، لم نتلق أي دفعة مقابل الخدمات المقدمة لهما من قبل الشركة والمتمثلة في حجز فنادق وسيارات وأماكن سهر خلال فترة إقامتهما في باريس والتي وصلت لمبلغ يزيد على 50 ألف يورو».

وأكدت الشركة محاولتها التواصل مع الفنانة المصرية أكثر من مرة لحل الأمر بطريقة ودية، لكن ذلك لم ينجح نظرًا لعدم وجود تواصل معها حاليًّا، وقد اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتقديم شكوى ضدها في باريس، «لدينا كل الأوراق والفواتير والأدلة اللازمة بشأن هذه القضية».