وجهت الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان المصري أحمد السقا، اعتذارها للفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، بعد اعترافها بنسبها لوحة فنية إلى نفسها من دون وجه حق.



وكتبت مها الصغير، منشوراً عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، وقالت: «أنا غلطت في حق الفنانة الدانمركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت في حق نفسي».



وأضافت مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا أسفة وزعلانة من نفسي.



وأثارت "الصغير" جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية بعدما اتهمتها فنانة تشكيلية دنماركية، بالاستيلاء على لوحة فنية لها، الأمر الذي انتقده الكثير من الجمهور.



وظهرت الإعلامية مها الصغير، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، وتحدثت عن حبها للفن بشكل عام، مؤكدة أن الرسم هوايتها منذ فترة طويلة، وعرضت على الشاشة عدداً من لوحاتها على أنها من بين اللوحات التي رسمتها.



وبعد أيام عدة اتهمت الفنانة التشكيلية الدنماركية الصغير بالسرقة، قائلة إن اللوحة التي نسبتها مها الصغير لنفسها خلال لقائها بالبرنامج، هي من بين اللوحات التي رسمتها منذ 6 أعوام بالتحديد عام 2019.