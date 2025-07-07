يستعد سلطان الطرب الفنان اللبناني جورج وسوف لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان إهمج السياحي، الذي يُقام سنويًا في بلدة إهمج بمحافظة جبيل اللبنانية.



وأعلن «سلطان الطرب» موعد حفله عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بوستر الحفل وعلّق قائلاً: للسنة الثالثة مهرجان إهمج بيجمعني بالغاليين، موعدنا يوم الجمعة 8 أغسطس.



ويشاركه في السهرة الفنان اللبناني هادي ضو، في ليلة يُتوقع أن تكون من أبرز محطات المهرجان هذا العام، مع تذاكر تراوح أسعارها بين 10 و200 دولار أمريكي حسب الفئة.



انطلق مهرجان إهمج السياحي في 2011 في بلدة إهمج الواقعة ضمن قضاء جبيل شمال العاصمة اللبنانية بيروت، ويُقام سنويًا لتعزيز السياحة الداخلية وتنشيط الحراك الثقافي والفني في المناطق الجبلية.



ويُعرف المهرجان بعروضه الفنية والموسيقية التي تستقطب نخبة من نجوم الغناء اللبناني والعربي، كما يتميّز بأجوائه العائلية المفتوحة على الطبيعة، إذ تُقام الحفلات في مواقع خلابة داخل البلدة.



واستضاف المهرجان على مدى دوراته السابقة مجموعة من أبرز الفنانين، منهم عاصي الحلاني، وائل كفوري، ناصيف زيتون، ملحم زين، نجوى كرم، وجورج وسوف.

ويمثل المهرجان مساحة ترفيهية وثقافية تمزج بين الفن والمجتمع، كما يعكس روح الضيافة اللبنانية ويعزّز التواصل المباشر بين الفنانين والجمهور وسط أجواء جبلية ساحرة.