أصدر الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت الدكتور محمد الجسار، قرارا بحل مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي، لمخالفته أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، والنظام الأساسي للجمعية العمومية.

وبموجب القــــرار الإداري رقم ٦٩٤/2025 المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، تم تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنحل، كما سيدعو لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية.

وتضمن القرار تعيين مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي لمدة 6 أشهر يضـــم كلا من منــــال البغــدادي (وزارة الإعـــــلام) رئيـــس مجلــــس الإدارة، وعبد الرزاق العنزي (جمعية المحامين الكويتية) أمين السر، وحنان الربيعان (وزارة المالية) المدير المالي، وطلال العصيمي (من ذوي الخبرة والاختصاص) المدير الإداري، وجاسم النبهان (فنان مؤسس) مدير علاقات عامة.

ونص القرار على أنه يسلم المجلس المعين خلال ثلاثة أيام من صدوره جميع الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته، وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية.