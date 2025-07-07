زار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، «الكنج» الفنان المصري محمد منير في منزله وسلمه وسام ماسبيرو للإبداع، الذي يعد أعلى تكريم تمنحه الهيئة للمبدعين وقادة الرأي العام.

وأعرب منير عن سعادته بمنحه الوسام الذي يحمل اسمًا عظيمًا هو ماسبيرو درة التاج في الإعلام العربي، وقال في بيان أصدره سأزور ماسبيرو قريبًا للاطلاع على عملية التحديث الجارية، فماسبيرو يمثل جزءًا من تاريخي الشخصي والفني، كما أنه يمثل جزءًا كبيرًا من تاريخ القوة الناعمة المصرية.

ويستعد «الكنج» لطرح ألبوم غنائي جديد خلال موسم الصيف الحالي وانتهى أخيرا من تسجيل الأغاني ووضع اللمسات النهائية عليه.

ويتضمن الألبوم تعاونات مع مجموعة من الشعراء والملحنين من مختلف الأجيال، في توليفة تجمع بين الأصالة والتجديد.