أعلن النجم الأمريكي مايكل دوغلاس، نيته التوقف عن التمثيل بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لنحو 6 عقود.

وقال دوغلاس خلال مشاركته في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بجمهورية التشيك «ليس لدي «نوايا حقيقية» للعودة إلى التمثيل، لم أعمل منذ 2022 بشكل متعمد لأنني أدركت أنه يجب علي التوقف»، مشيراً إلى رغبته في الاستمتاع بوقت فراغه بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب. وجاء ذلك بعد قضائه فترة استرخاء مع ابنته كاريز (22 عاماً) في جزيرة مينوركا الإسبانية.



وأضاف دوغلاس الفائز بجائزتي أوسكار: «لا أريد أن أكون من أولئك الممثلين الذين يموتون فجأة أثناء العمل في موقع التصوير»، معبراً عن رضاه عن قراره بالابتعاد عن الأضواء. إلا أنه استدرك قائلاً إنه لا يعتبر نفسه متقاعداً رسمياً، إذ إنه قد يعود للتمثيل إذا ما عرض عليه دور استثنائي يستحق العناء.



وعن حياته الحالية، أبدى دوغلاس سعادته بأداء دور الزوج المخلص لزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز التي ارتبط بها قبل 25 عاماً، إذ قال بمزحة: «أنا سعيد الآن بأداء دور الزوج في إطار الحفاظ على زواج ناجح».



واشتهر دوغلاس عالمياً بأدائه البارز لدور المالي الجشع جوردون جيكو في فيلم «وول ستريت» (1987) الذي نال عنه جائزة الأوسكار.