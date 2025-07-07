تصدّر فيلم «الزرفة: الهروب من جحيم هنهونيا»، شباك التذاكر في السعودية خلال أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه، متفوقاً على أفلام هوليوودية مثل «F1»، «28 Years Later»، «Jurassic World: Rebirth»، «Dangerous Animals»، و«John Wick: Ballerina».

جذب الفيلم أكثر من 184 ألف مشاهد، محققاً إيرادات بلغت 7 ملايين و903 آلاف و558 ريالا سعوديا (أي ما يعادل مليونين و165 ألفاً و358 دولارا أمريكيا) خلال أول ثلاثة أيام من عرضه.

تم إنتاج الفيلم من قبل أفلام الشميسي وتلفاز11 بالشراكة مع صندوق Big Time، وتوزيعه عبر شركة قنوات، وأثبت قوته الجماهيرية منذ انطلاقه، مستقطباً جمهور العائلات وملبياً تطلعات المشاهدين الباحثين عن محتوى محلي بلمسة سينمائية عالمية.

تدور أحداث «الزرفة» حول ثلاثة شباب تجمعهم الصدفة من خلال لعب الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، على الرغم من اختلاف أهدافهم وطموحاتهم في الحياة، يجدون أنفسهم يعملون معًا في نفس المطعم التابع لمجموعة الهنهوني القابضة.

تتصاعد الأحداث عندما يتورط الثلاثة في خطة لسرقة قطعة فنية نادرة من المتحف الشخصي لرجل الأعمال الشهير عبداللطيف الهنهوني. ولكن الأمور لا تسير كما هو مخطط، وتنقلب حياتهم رأسًا على عقب، لينتهي بهم المطاف داخل سجن الجفرة لتدور الأحداث في مزيج من الكوميديا والدراما المشوقة.