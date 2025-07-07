أثارت طليقة الفنان أحمد السقا الإعلامية المصرية مها الصغير، جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما اتهمت من فنانة تشكيلية دنماركية، بالاستيلاء على لوحة فنية لها، ونسبتها إلى نفسها دون وجه حق.

وبدأت القصة عندما حلت الإعلامية مها الصغير، في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، ضيفة ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، وتحدثت عن حبها للفن بشكل عام، مؤكدة أن الرسم هوايتها منذ فترة طويلة وعرضت على الشاشة عددا من لوحاتها على أنها من بين اللوحات التي رسمتها مها.

ولكن المفاجأة عندما خرجت فنانة تشكيلية دنماركية تدعى ليزا لاش نيلسون، والتي اتهمت مها الصغير بالسرقة، قائلة إن اللوحة التي نسبتها مها الصغير لنفسها خلال لقائها بالبرنامج، هي من بين اللوحات التي رسمتها منذ 6 أعوام بالتحديد عام 2019.

وكتبت ليزا لاش نيلسون، عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، منشوراً قالت فيه: «إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني في مصر -بلد يبلغ عدد سكانه 140 مليون نسمة- وسيكون أكثر تأثيرًا إذا ذكر اسمك بالفعل، لكن مها الصغير المذيعة والمصممة المشهورة نسيت تذكره، وبدلًا من ذلك تدعي أنها رسمت اللوحة التي رسمتها في عام 2019».

وأضافت ليزا: «مع ذلك اخترت أن أعتبرها مجاملة كبيرة أن مها الصغير تحب عملي جدا، لدرجة أنها تريد فعلا ارتكاب جريمة وفقاً للقانون المصري والدولي واتفاقية برن باستخدامها في الرسم والترويج لنفسها».

واختتمت حديثها قائلة: «لكن بما أن مها والأشخاص في القناة التلفزيونية يرفضون الرد على محاولاتي للاتصال بهم، حتى أتمكن من إبداء تقديري لهم، فسأغتنم هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة التي رأيتها عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم كرمز الكفاح من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم».

من جانب آخر، اعترفت الإعلامية المصرية منى الشاذلي وإدارة برنامج «معكم»، بأن اللوحة التي عرضت بالبرنامج هي ملك في الأصل للفنانة الدنماركية «ليزا لاش نيلسون»، حيث نسبت مها اللوحة لنفسها خلال استضافتها بالبرنامج.

وكتبت منى الشاذلي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، وقالت:«اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات».