تحدث الفنان المصري إدوارد، عن تفاصيل الوعكة الصحية الصعبة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى اكتشاف إصابته بسرطان الكلى، والجراحة التي خضع لها لاستئصال الورم.

ودخل إدوارد في حالة بكاء شديد أثناء حديثه عن المرحلة الأصعب والأسوأ في حياته، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، قائلاً باكيا: «عدّيت بمرحلة من أصعب ما يكون في حياتي بدأت لما المخرج محمد سامي طلب مني أغير شكلي علشان دور في مسلسل رمضاني، وفعلًا خدت القرار، وبدأت أستعمل حقن تخسيس، وقدرت أخس 15 كيلو في 6 شهور».

وأوضح إدوارد أن نصحه عدد كبير من المقربين منه بخضوعه لـحقن التخسيس الأسبوعية والتي تسببت له بألم شديد وصل إلى اكتشاف إصابته بالسرطان، موضحاً: «فجأة قعدت 4 أيام لا بدخل حمام ولا باكل، وسخونة ومش عارف في إيه، رحت لدكتور جهاز هضمي قاللي إنهم شاكين إني عندي سرطان».

وأكد إدوارد أنه استشار عددا من الأطباء في حالته قائلا: «قعدت ألف على دكاترة وأسأل في أمريكا، الدكتور قاللي عندك سرطان في المرحلة الأولى في نص الكلية الشمال، ولازم الكلية كلها تتشال».

وأشار إدوارد إلى أن حالته الصحية تدهورت سريعًا: «فجأة جالي جلطة في القلب، واضطريت أعمل عملية قسطرة وتركيب 3 دعامات، وبعدها بيوم واحد كنت بصور حلقة رأس السنة من البرنامج، وكأني مفيش حاجة رغم إني ماكنتش مستوعب اللي بيحصلي».

وروى إدوارد مواقف أصدقائه من نجوم الفن معه خلال فترة أزمته الصحية، قائلاً: «عملت عملية الاستئصال، ومش هقدر أنسى وقفة مصطفى قمر معايا كان بايت معايا في المستشفى، وزارني أحمد السقا وأحمد رزق وهاني رمزي وباسم سمرة وناس كتير».

وأكمل إدوارد: «محمد سامي قاللي لو عايز طيارة خاصة توديك برا أنا تحت أمرك، ومي عمر خدت تحاليلي لأخوها في أمريكا، وبعد العملية وتحليل العينة طلع ورم خبيث، وأشكر ربنا إني مدخلتش في كيماوي».