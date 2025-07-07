أكدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن الجمهور السعودي كان له الدور الأكبر في انطلاقتها الفنية، مشيرة إلى أن علاقتها به مميزة واستثنائية منذ بداياتها، حين دعمها بشكل واسع وأسهم في منحها لقب «سفيرة قوقل في الشرق الأوسط».

وفي حوار خاص مع «عكاظ»، كشفت ميريام عن استعدادها لإحياء حفل جماهيري كبير في مصر خلال الشهر الجاري، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية المصرية.

وعن فكرة التعاون مع الفنان المغربي سعد لمجرد، أكدت ميريام أنها لا تمانع إطلاقاً تقديم ديو غنائي معه، إذا توفرت أغنية تناسب أسلوبهما الفني المشترك.

وحول سر رشاقتها اللافتة، أوضحت أنها تحرص على نظام غذائي صحي وتهتم بلياقتها البدنية، مضيفة أن بحة صوتها المميزة تعود لعوامل وراثية داخل العائلة.

واختتمت ميريام فارس حديثها بالكشف عن تحضيراتها لعدة أغانٍ جديدة، وصفتها بالمختلفة والمميزة عما قدمته سابقاً، معربة عن أملها في أن تنال إعجاب الجمهور العربي.