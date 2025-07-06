يحل الفنان المصري أحمد السقا، ضيفا في برنامج جديد يحمل عنوان «كلام كبير»، الذي تقدمه طليقته الإعلامية مها الصغير، ابتداء من الجمعة 11 يوليو، في تمام الساعة 8 مساء عبر قناة ON.

وتستضيف مها الصغير خلال برنامجها مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم طليقها أحمد السقا، والمخرج محمد سامي، آية سماحة، أحمد فهمي، هند صبري، هشام ماجد، شريف منير، بشري، أحمد فهمي، الكاتب أحمد مراد، ميران عبدالوارث، مصطفى خاطر، باسم سمرة، وآخرين.

ويعتمد البرنامج على كشف النجوم العديد من الأسرار والجوانب الخفية عن حياتهم الشخصية، إضافة إلى الحديث عن محطات من مشوارهم الفني.

ويعد هذا الظهور الأول لأحمد السقا ومها الصغير بعد طلاقهما بشكل رسمي بعد زواج دام قرابة 26 عاما.

أعلن السقا انفصالهما عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: «عشان الناس اللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبدالمنعم، منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر».

ويعرض حاليا للسقا فيلم «أحمد وأحمد» في دور العرض السينمائية بمصر، ويضم العمل كلا من أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.