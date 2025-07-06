توفي المخرج المصري الكبير سعيد الرشيدي، أحد أبرز رواد الدراما المصرية والعربية، اليوم (الأحد)، في خبر أثار حزناً عميقاً في الأوساط الفنية، تاركاً خلفه إرثاً فنياً غنياً يمتد عبر عقود، حيث قدم العديد من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة مميزة في وجدان الجمهور العربي.

واشتهر المخرج الكبير بحسه الفني الرفيع، وقدم أعمالاً درامية متنوعة شملت المسلسلات والسهرات التلفزيونية المصرية والخليجية، ومن أبرز أعماله مسلسلات مثل: «اعترافات الثعالب»، «أحلامك أوامر»، «في بيتنا حريقة»، و«طريق الأحلام»، إلى جانب العديد من السهرات التلفزيونية التي أخرجها لكبار النجوم.

وخلال مسيرته أخرج الرشيدي العديد من الأعمال البارزة مثل: «أحلام العمر» (1990)، «ساعة لكل الناس» (1990)، «كنوز لا تضيع» (1990)، و«نقطة تحول» (1990)، التي عكست قدرته على تقديم قصص إنسانية بأسلوب مؤثر ومتميز.

بدأ الرشيدي مسيرته الفنية في الإخراج التلفزيوني، وساهم في تطوير الدراما العربية من خلال تقديم أعمال تجمع بين العمق الدرامي والحس الاجتماعي، وتميزت أعماله بالاهتمام بالتفاصيل الإنسانية والقدرة على إبراز مواهب النجوم الذين عمل معهم، ما جعله اسماً محترماً في الأوساط الفنية.