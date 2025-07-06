تستعد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي للقاء جمهورها الأردني في حفل غنائي مرتقب على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، وذلك يوم الجمعة 25 يوليو الجاري.

وتأتي عودة أحلام هذه المرة بطابع استثنائي، إذ قررت منح جمهورها مساحة من المشاركة المباشرة في التحضيرات للحفل من خلال استطلاع رأي أطلقته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، دعت خلاله محبيها الأردنيين لاختيار الأغاني التي يرغبون في سماعها خلال السهرة.

وشاركت أحلام الشامسي بوستر الحفل وأرفقته بتعليق قالت خلاله: «وحشتوني يا أهلي أهل الأردن.. اختاروا إيش تحبون تسمعون وراح نعمل حفلة طرب تليق فيكم، وفي المهرجان العريق، الجمعة 25 يوليو 2025، المسرح الجنوبي- مهرجان جرش».

وتأتي هذه المشاركة لأحلام في مهرجان جرش بعد انقطاع امتد لـ7 أعوام من عام 2018.

وتنطلق الدورة الجديدة من مهرجان جرش في 23 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس، وتحمل شعار «هنا الأردن ومجده مستمر»، متضمنة أكثر من 235 فعالية تمثل 37 دولة من العالم العربي والعالم، في مجالات الموسيقى، الشعر، المسرح، الفنون التشكيلية، والحرف التقليدية.