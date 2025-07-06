في خطوة لافتة ضمن جهود عائلة الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب لإعادة إحياء إرثه الفني والإنساني، أعلن حفيداه عمر خليل وهاشم الصيفي بدء العمل على مسلسل جديد يروي سيرة موسيقار الأجيال ويوثق مسيرته المؤثرة في الموسيقى العربية.

وأكد حفيدا موسيقار الأجيال أنّ المشروع لا يزال في بداياته، وأن العمل الدرامي يسعى إلى تقديم حكاية عبد الوهاب على المستويين الشخصي والفني، مشيرين إلى أن التحدي الأبرز أمام فريق العمل يكمن في تقديم حياة عبد الوهاب بأسلوب درامي مُعاصر دون المساس بروحه الأصلية.

ويعمل القائمون على المشروع حالياً على إيجاد صيغة درامية قادرة على جذب الأجيال الجديدة إلى عالم موسيقار الأجيال، مع الحفاظ على القيم الموسيقية التي أسسها.

وضمن الجهود ذاتها، تواصل عائلة عبد الوهاب مشاريع ترميم الأفلام التي أسهم فيها الموسيقار الكبير، فخلال ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي شارك عبد الوهاب في بطولة 7 أفلام اعتُبرت بوابة الجمهور المصري إلى عالم الأفلام الموسيقية.

وقد تم بالفعل الانتهاء من ترميم فيلم «ممنوع الحب»، بينما تُستكمل حالياً عمليات ترميم 5 أفلام أخرى بهدف إعادة عرضها للجمهور بصيغة تليق بجودة الأعمال التي قدّمها.

أما فيلمه الأخير «لست ملاكاً» فتعرض لأضرار جسيمة بسبب حريق قديم، ما يجعل استعادته أمراً بالغ الصعوبة تقنياً، فيبقى شاهداً ناقصاً على مشواره السينمائي الثري.

وبعيداً عن الدراما والشاشة، تتحضّر عائلة عبد الوهاب لتنظيم حفل موسيقي كبير في لندن على خشبة «مسرح دروري لين الملكي» يوم 23 نوفمبر القادم، إحياءً لذكرى موسيقار الأجيال.

وسيشهد الحفل مشاركة السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، بمرافقة الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية بقيادة المايسترو نادر عباسي، ليقدّموا مختارات من أشهر أعمال عبد الوهاب، إضافة إلى روائع لحنها لكبار الأصوات مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.