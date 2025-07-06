كشف الفنان السعودي عبادي الجوهر لقاء فنياً مرتقباً سيجمعه بالعازفة الصينية جو تشاو، التي أبدت اهتماماً كبيراً بتجربته الموسيقية الطويلة في فن العود، مؤكداً أن اللقاء سيكون بمثابة مساحة للحوار الموسيقي والبحث الفني المشترك، الذي يشتمل على محاور بحثية ومناقشات معمّقة حول الموسيقى، إلى جانب تقديم محاضرات فنية تتناول التقاطعات بين الموسيقى العربية والموسيقى الشرقية، بهدف فتح آفاق للتبادل الثقافي وتعزيز حضور الفن كلغة إنسانية عالمية.

وفي حديثه عن المشهد الغنائي الحالي، أكد أخطبوط العود احتفاظ الأغنية العاطفية والكلاسيكية بجمهورها حتى بين فئة الشباب الذين يتمتعون بذائقة موسيقية عالية قادرة على التمييز بين الجيد والعابر.

وأضاف: «الفنان متى ما وجد النص الجيد، واللحن المناسب، والتوزيع والإخراج المتقن سيقدّم عملاً مكتملاً يرضي جميع الأذواق، لأن أساس الأغنية الناجحة لا يتغيّر مهما اختلفت الأجيال».

وقدّم عبادي الجوهر أوبريتاً غنائياً بمشاركة الفنان طلال سلامة خلال حفل افتتاح مهرجان «نجران.. صيفنا هايل»، الذي انطلقت فعالياته أخيراً برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وبإشراف وزارة الثقافة، وتنظيم هيئة فنون الفلكلور الشعبي.