تعرض مبادرة كنوز السعودية في وزارة الإعلام فيلماً وثائقيّاً جديداً باسم «الوجهة»، يبرز تطورات السعودية في الأعوام الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والطبية والرياضية والثقافية والإعلامية والفنية، وخطواتها المتسارعة نحو تحقيق رؤية 2030، وتحولها إلى وجهة للعالم.



ويجسد اسم «الوجهة»، الذي يحمله الفيلم، مفهوم التطلُّع نحو المستقبل، وتحقيق الأهداف، ما يتماشى مع مسار السعودية التحولي في تحقيق خططها الطموحة، إذ باتت السعودية في الوقت الراهن وجهة يتطلّع إليها العالم، لما تنفّذه من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات.

ويُعرض فيلم «الوجهة» على منصة شاهد، وstc tv، إضافة إلى القنوات السعودية، والمنصات الرسمية لوزارة الإعلام ومبادرة كنوز السعودية، ويجمع بين اللقطات الإبداعية من المصادر الموثوقة لوسائل الإعلام المختلفة والمهتمة بما يدور في أنحاء المملكة، إلى جانب اللقاءات الحصرية مع الخبراء والمتخصصين في المجالات التي يتناولها الفيلم.

ويستخدم فيلم «الوجهة» خاصية السرد البصري المتقاطع الذي يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويبرز البعد الإنساني عبر قصص نجاح واقعية، ويعكس التنوع الجغرافي للمملكة عبر مشروعات ممتدة في مختلف مناطقها، ويعتمد الفيلم على إظهار تمكين الكفاءات الوطنية، وغرس قيم الولاء والانتماء، مع إبراز الإبداع الثقافي والإسهام الحضاري.

وتم إعلان بدء تنفيذ أعمال الفيلم على هامش انعقاد معرض ملتقى صُناع التأثير «Impaq»، مع عدد من الأفلام السينمائية والوثائقية التي تعمَل على إنتاجها مبادرة كنوز السعودية بالتعاون مع 9 شركات وطنية، وبمشاركة 80 شركة متخصصة، وما يزيد على 2,600 موهوب وموهوبة في مختلف المجالات، ما يؤكد دور وزارة الإعلام في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز المحتوى الوطني.

وتندرج مبادرة كنوز السعودية ضمن مبادرات برنامج «تنمية القدرات البشرية» أحد برامج رؤية 2030، التي تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري السعودي، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، عبر إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة وأفلام الرسوم المتحركة.



وقدّمت المبادرة عدداً من الأعمال الوثائقية، من بينها «مرحلة صعبة»، و«المحطة سبعة»، و«نورس العرب»، و«على حد سواء»، و«ماذا يأكل السعوديون»، و«أطلس السعودية»، و«هورايزن»، والفيلمان القصيران «راعي الأجرب» و«ليلة الصفراء»، وشاركت المبادرة في أهم المهرجانات الدولية، وحصلت أفلامها على العديد من الجوائز العالمية.