أشاد الرابر التونسي مروان نوردو، بالإنجازات والتطورات التي شهدتها المملكة العربية السعودية في الأعوام الأخيرة في جميع المجالات، مؤكداً حبه للغناء مع الجمهور السعودي في حفل فني وينتظر العرض المناسب.

وعن مشاركته في مهرجان موازين قال لـ «عكاظ»: لم أكن أتوقع الحضور الغفير من الجمهور في المهرجان ما دفعني للبكاء بعد انتهاء الحفل.

وحول تعاونه مع المطرب المصري رامي جمال في أغنية «زي الخطاف»، أعرب نوردو عن سعادته بالتجربة وتحمس لها فور تواصل رامي جمال معه لتقديمها، مضيفاً أنه وضع بعض التعديلات على كلمات الأغنية.

واختتم نوردو حديثه كشف جديد أعماله الفنية المقبلة، مؤكداً أن هناك تعاونات فنية عدة مرتقبة مع عدد من كبار الفنانين العرب، من بينهم هيفاء وهبي، عمرو دياب وغيرهما من النجوم، متابعاً: «لدي تطلع لتقديم أعمال جديدة ومختلفة تخدم الموسيقى العربية».