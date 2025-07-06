على هامش عرض مسرحيته «بني آدم»، ضمن موسم جدة، حرص الفنان المصري أحمد حلمي على تهنئة الهضبة عمرو دياب، بعد طرحه ألبوم «ابتدينا».

وعقب انتهاء العرض، فاجأ أحمد حلمي الجمهور وزملاءه من على خشبة مسرح «جدة» بتشغيل أغنية «ابتدينا» من الألبوم الجديد للهضبة عمرو دياب، مُهدياً إيّاها للجمهور وزملائه المشاركين في المسرحيّة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقال حلمي: «اسمحولي أنتهز الفرصة الحلوة دي مع الجمهور الحلو، حاجة صغيرة أوي عايز أبارك لواحد صاحبي على شغله الجديد، لو تسمحولي نبارك له سوا وأهديكم أغنية من أغانيه، هي مهداة ليكم ومهداة لزمايلي، ممكن تصوروا بفيديوهاتكم، مفيش مشكلة متخافوش أنا اللي بقولكم».

ليقوم حلمي بتشغيل أغنية «ابتدينا» لعمرو دياب، وبدأ في تصوير الجمهور وهو يحتفل بالألبوم قائلاً: «مبروك يا عمرو».

كما شارك بنشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستغرام»، معلقاً عليه قائلاً: «مبرووووك يا عمرو على الألبوم الخطيييير، دايماً حاضر معانا بباركلك أنا وكل البني آدمين».

ومن جانبه، حرص النجم عمرو دياب على توجيه الشكر لأحمد حلمي على هذه اللفتة؛ بإعادة نشر الفيديو عبر خاصية «ستوري»، بحسابه على «إنستغرام»، وكتب: «صاحبي النجم الكبير أحمد حلمي شكراً».