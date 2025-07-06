احتفل الفنان المصري محمد فؤاد، بزفاف ابنته بسملة إلى مروان محمد عبدالوهاب، في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير والشخصيات السياسية والرياضية.

تقدّم الحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، ورئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبدالوهاب، وعدد من نجوم كرة القدم، أبرزهم عماد متعب وعبدالحميد بسيوني وعبدالظاهر السقا.

وضمت لائحة الضيوف إيهاب توفيق الذي أحيا الحفل، إلى جانب هاني رمزي، ومحمد لطفي، وعصام كاريكا، وحمادة هلال وطارق علام ومحمد جوهر، وحميد الشاعري، والشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد.

وفي لقطة مؤثرة من الحفل، بدت الدموع ظاهرة في عيني محمد فؤاد أثناء إيصال ابنته إلى عريسها، على وقع أغنية «معاك من أول يوم»، ما دفع العروس إلى البكاء أيضاً.