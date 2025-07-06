في أجواء احتفالية شهدها قصر الشعب بدمشق، وقعت وزارة الإعلام السورية مذكرة تفاهم مع شركة «المها الدولية» لتنفيذ مشروع مدينة متكاملة للإنتاج الإعلامي والفني باسم «بوابة دمشق»، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من أبرز نجوم وصنّاع الدراما السورية.

وأكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن مدينة «بوابة دمشق» تمثّل نقلة نوعية في بنية الإعلام والدراما داخل سورية.

وأضاف: «نطمح لإنتاج 25 عملاً هذا العام، لنثبت أن سورية الجديدة قادرة بأن تكون أرضاً خصبة للإبداع، وجاذبة لشركات الإنتاج العربية والعالمية»، مشيراً إلى أن المشروع يُعد الأول من نوعه في البلاد، وسيقام على مساحة تُقدّر بمليوني متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، موفّراً بيئة مثالية للإنتاج الإعلامي والسينمائي عبر استديوهات داخلية وخارجية تحاكي الطراز العربي والإسلامي التاريخي.

من جانبها، ذكرت رشا شربتجي، التي تألقت في الحفل، أن بوابة دمشق تضم 9 نماذج لمدن عربية وإسلامية من بينها دمشق، القدس، القيروان، ومراكش، إضافة لاستديوهات ضخمة بتقنيات متطورة، ما يجعل المشروع الأول من نوعه بالشرق الأوسط.

وشهد حفل التوقيع حضوراً لافتاً من نجوم الدراما والإخراج السوري، من بينهم: الليث حجو، مكسيم خليل، جهاد عبدو، مازن الناطور، إبراهيم الشيخ، وإيناس حقي، الذين عبروا عن تفاؤلهم بإطلاق هذا المشروع الذي يعيد الأمل بإحياء مجد الدراما السورية.