ظهر الفنان الكبير عادل إمام بعد غياب طويل، خلال عقد قران حفيده عادل رامي إمام، في أحدث ظهور للزعيم أثار ارتياح جمهوره ومحبيه، حيث بدا في كامل صحته ورونقه.

وشارك المخرج رامي إمام صورة عائلية عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، ظهر فيها الزعيم محاطاً بأسرته خلال المناسبة التي أقيمت في يونيو الماضي، بحضور عائلي بعيداً عن الإعلام.

وكتب رامي تعليقاً على الصورة: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا)...«الحمد لله عادل وفريدة، ابني اتجوز».

وتحرص أسرة عادل إمام من حين إلى آخر على طمأنة الجمهور بشأن حالته الصحية، خاصة مع ابتعاده عن الظهور الإعلامي والمناسبات الرسمية في السنوات الأخيرة.

يُذكر أن حفيد الزعيم احتفل بزفافه مساء الجمعة 4 يوليو، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في حفل زفاف بإحدى الفيلات الشهيرة في المنصورية، بحضور نخبة من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

وفي سياق آخر، زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الفنان عادل إمام في منزله، مشيداً بمكانته الفنية، فيما عبّر الزعيم عن تقديره لدوره الثقافي قائلاً له: «ربنا يسعد بيك مصر».