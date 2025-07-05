خرجت الفنانة المصرية القديرة نبيلة عبيد تستغيث لأول مرة بالمسؤولين والجمهور من تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنها مهددة بالطرد من منزلها في حي المهندسين، الذي تعتبره متحفاً فنياً لكل مراحل تاريخها الفني الطويل.

وأعربت نبيلة عبيد في تصريحات صحفية عن حزنها واستيائها، حيث قالت إن هناك محاولات لأخذ شقتها التي تقطن بها في جامعة الدول العربية بحي المهندسين، مشيرة إلى أنها ترغب في أن تظل الشقة لجمهورها العريق حتى يذهب إليها بعد وفاتها.

ودخلت نبيلة عبيد في حالة بكاء وانهيار قائلة: «عندي شقة في جامعة الدول العربية عايزين ياخدوها مني وممكن يحصلي حاجة وأموت لو ده حصل علشان دي فيها تاريخي كله، وشهدت على كل نجاحاتي وكانت بتجمع كل الفنانين».

وأكدت نبيلة عبيد أن الشقة التي سكنت فيها لعقود تحتفظ فيها بكل الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها خلال مشوارها الفني، لافتة إلى أنها مكثت وقتاً طويلاً في تلك الشقة برفقة والدتها الراحلة.

وأضافت نبيلة عبيد: «أنا وهبت حياتي كلها للفن، ومعنديش أولاد، وعايزه لما أموت تفضل شقة جامعة الدول مفتوحة للجمهور؛ لأنها كانت بتجمع الفنانين، وأغنية قارئة الفنجان للعندليب خرجت من الشقه دي».

آخر أعمال نبيلة عبيد

يعد مسلسل «سكر زيادة» آخر أعمال نبيلة عبيد الدرامية، الذي تم تصويره في لبنان بمشاركة كل من: نادية الجندي، الراحلة سميحة أيوب، وهالة فاخر، والعديد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج وائل إحسان.