انضم الفنانان محمد أنور وكريم عفيفي إلى أسرة فيلم «الست لما» بطولة الفنانة المصرية يسرا، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

وانطلق تصوير فيلم «الست لما» بعد عيد الأضحى ويتواصل تصويره حالياً للعرض خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ الثنائي تصوير مشاهدهما في العمل نهاية الأسبوع الماضي.

وفيلم «الست لما» من بطولة: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج ندى ورنا السبكي، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.

يذكر أن محمد أنور يشارك في بطولة فيلمين جديدين ينتظر عرضهما قريباً، الأول هو «بيج رامي» بطولة رامز جلال وبسمة بوسيل ومحمد عبد الرحمن ونسرين أمين ومحمود حافظ وهدى الإتربي، وإخراج محمود كريم، والثاني فيلم «الشيطان شاطر» بطولة أحمد عيد وزينة ومحمود حميدة وعبد العزيز مخيون، وإخراج عثمان أبو لبن.

بينما شارك كريم عفيفي بمسلسل «سيد الناس» في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، حيث ضم العمل عدداً من نجوم الفن أبرزهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي وغيرهم، ومن تأليف خالد صلاح، وقصة وإخراج محمد سامي.