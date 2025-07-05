أكد المطرب التونسي صابر الرباعي أن علاقته بالجمهور السعودي مميزة ومختلفة ودائماً في القلب، مشيراً إلى أنه سيلتقي قريباً معهم بحفلات جديدة في السعودية.

وأوضح «الرباعي» عبر صحيفة «عكاظ» أنه خلق علاقة خاصة بينه وبين الجمهور السعودي خلال السنوات الأربع الماضية، لافتاً إلى أنه وقف على أعرق المسارح في الرياض وجدة وكانت لحظات مؤثرة ومميزة.

وبشأن تفاعل الجمهور المغربي معه في حفله الأخير بمهرجان موازين - إيقاعات العالم، أشار الرباعي إلى أن الجمهور المغربي حمسه وشجعه على أن يبحث عن كلمات أغنية جيدة باللهجة المغربية كي يقدمها قريباً.

ووعد الرباعي في لقائه الجمهور المغربي بأنه سيلتقي مع مبدعين من الفنانين والملحنين في المغرب لإمكانية التحضير لأغنية مغربية تكون مفاجأة منه للجمهور.

وكشف الرباعي جديد أعماله الفنية المقبلة، موضحاً أنه قرر طرح ألبومه القادم على شكل أغنيات منفردة ويتكون من أغنيات باللهجة التونسية والمصرية واللبنانية، متمنياً أن ينال الألبوم إعجاب الجمهور.

وعلى جانب آخر، يستعد صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي كبير في تونس يوم 2 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات مهرجان الحمامات الدولي، الذي ستنطلق فعالياته من يوم 11 يوليو إلى 13 أغسطس.