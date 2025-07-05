أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلاً جماهيرياً ضخماً مساء الجمعة في أحد الأماكن بمنطقة مراسي الساحل الشمالي، وذلك في أول ظهور له بعد إطلاق ألبومه الجديد «ابتدينا»، وسط حضور جماهيري غفير.

وشهد الحفل لحظة إنسانية ومميزة حين استقبل الهضبة ابنته جنا عمرو دياب على المسرح، وقدّما معاً أغنية «خطفوني» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأشاد عمرو دياب بموهبة ابنته قائلاً: «عمرى ما تخيلت إن بنتي في يوم من الأيام تطلع معايا على المسرح، هي بتغني وبتألف وبتعزف بيانو وموهوبة جداً».

كما استقبل الهضبة على المسرح نجله عبد الله الذي كان قد شاركه غناء «يلا» ضمن أغنيات الألبوم، ودعا أيضاً الرابر «بدر» المشارك بمقطع الراب في أغنية «خطفوني» ليؤديها على المسرح.

وقدم الهضبة مجموعة من أنجح أغانيه القديمة والجديدة خلال برنامج الحفل، حيث غنى: «بحبه، غلاوتك، خطفوني، قمرين، نور العين، العالم الله، ما لهاش بديل، وياه، الحظ، وليلي نهاري».

ويُعد هذا الحفل بداية قوية لموسم صيفي ينتظره جمهور عمرو دياب سنوياً، ويأتي بالتزامن مع النجاح الكبير الذي يحققه ألبوم «ابتدينا» منذ طرحه.

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح أخيراً ألبومه «ابتدينا» عبر منصات الموسيقى المختلفة، وضم الألبوم 15 أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.