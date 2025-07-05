غاب الزعيم عادل إمام عن حضور زفاف حفيده عادل رامى إمام، نجل المخرج المصري رامي إمام، ما أثار الكثير من التساؤلات والقلق بين جمهوره ومحبيه.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الزعيم عادل إمام في تصريح خاص إلى «عكاظ» سبب غياب الزعيم، حيث أكد أن أولاد عادل إمام يحرصون على عدم ظهوره في أي مناسبة رسمية أو عائلية بسبب تقدمه في العمر، وتغير ملامحه، وخوفاً أيضاً عليه من التجمعات والتقاط الصور معه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





وأضاف المصدر أن العروسين ذهبا إلى الزعيم عادل إمام في غرفته الخاصة بالفيلا الخاصة به ليهنئهما بهذه المناسبة السعيدة بعيداً عن الأضواء والضجة الإعلامية، لافتاً إلى أنه يتمتع بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي مرض.





وكان حفيد الزعيم عادل إمام احتفل بزفافه مساء الجمعة 4 يوليو على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في حفل أسطوري داخل إحدى الفيلات الشهيرة بالمنصورية، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.





واستقبل رامي ومحمد إمام الحضور، حيث حضر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: يسرا، يوسف الشريف، إلهام شاهين، لبلبة، ياسمين عبد العزيز، ياسمين صبري، هنا الزاهد، رضوى الشربيني، هشام ماجد، والمخرج معتز التوني، والإعلامي عمرو الليثي، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، وآخرون.

كما حرص العديد من الفنانين على الغناء، من بينهم الفنان تامر حسني، وأحمد سعد، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأُقيم الزفاف بعد أيام من عقد قران العروسين في أجواء عائلية بسيطة وحضور المقربين والأصدقاء فقط، ولاقت صور العروسين تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.