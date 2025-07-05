أكد النجم اللبناني راغب علامة في تصريحات خاصة لـ«عكاظ» أنه يضع جمهوره السعودي في مقدمة اهتماماته الفنية، قائلاً: «أنا دائماً رهن إشارة الجمهور السعودي، هذا الشعب المعطاء والعاشق للفن والموسيقى»، مشيراً إلى تحضيره لأغنية خليجية جديدة خلال الفترة القادمة.

وكشف علامة عن عمل فني لبناني مميز بعنوان «جنون»، من ألحان زياد جرور وتوزيع فارس مسعد، سيتم تصويره على طريقة الفيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس، مشدداً على أن العمل يحمل طابعاً مختلفاً سيشكّل نقلة في مسيرته.

وفي رده على الشائعات التي تطاله بين الحين والآخر على منصات التواصل، قال راغب: «الشائعات يقف خلفها الكارهون وأعداء النجاح.. وهم يحاولون التشويش على محبتي الكبيرة عند الجمهور العربي، لكن علاقتي بجمهوري مستمرة إلى آخر نفس».

واختتم الفنان حديثه بالإشارة إلى نجاح حفله الأخير في مهرجان «موازين - إيقاعات العالم»، حيث سجل رقماً قياسياً بحضور فاق 150 ألف متفرج على منصة النهضة ضمن فعاليات الدورة العشرين، وسط أجواء طربية تفاعلية لا تُنسى.