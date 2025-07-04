أزاحت الشركة المنتجة لفيلم «الشاطر» الستار عن البوستر الرسمي للعمل، الذي يجمع النجم أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد في بطولة فيلم جديد من نوعية الأكشن الكوميدي الرومانسي، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائي داخل مصر، ودول الخليج، وعدد من الدول حول العالم.

وظهر كرارة على البوستر في مشهد لافت، مربوطاً بالحبال وسط أجواء مليئة بالتشويق والمرح، بينما يحاول الدفاع عن هنا الزاهد ومصطفى غريب، في إطار أحداث تجمع بين الإثارة والضحك.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية شاب يعمل «دوبلير» محترف في تنفيذ المشاهد الخطرة للسينما، يؤدي دوره أمير كرارة، يقع في حب فتاة شابة (هنا الزاهد)، لتبدأ بينهما علاقة مليئة بالمواقف المفاجئة والتحديات الكوميدية والرومانسية.

يضم فيلم «الشاطر» نخبة من النجوم: أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، محمد القس، مصطفى غريب، أحمد عصام. الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

يُذكر أن آخر أفلام أمير كرارة هو «البعبع»، الذي طُرح عام 2023، وشاركه البطولة ياسمين صبري وباسم سمرة وعدد من النجوم، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.