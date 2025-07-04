عبّر الفنان المغربي عبد الله الداودي عن اعتزازه الكبير بالجمهور السعودي، مؤكداً أنه يعتبره شريكاً أساسياً في نجاحه الفني، خاصة مع دعمهم المستمر له عبر منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلهم مع أعماله.

وقال الداودي في لقاء خاص مع «عكاظ»، إن الفن الشعبي بات خياراً رئيسياً للعديد من الفنانين في العالم العربي، لما يحمله من قرب للجمهور وروح أصيلة، مشيراً إلى أنه يغني هذا اللون بلغات مختلفة بهدف الوصول لأوسع شريحة من المحبين.

وأضاف: «الجمهور السعودي غالٍ جداً على قلبي، وأتمنى أن أقدم له مفاجآت فنية وحفلات مميزة قريباً داخل المملكة».

ووجّه الداودي رسالة للفنانين الشباب في مجال الفن الشعبي، قائلاً: «إياكم والغرور.. وغنّوا الكلمة الصادقة التي تؤمنون بها، لأنها وحدها التي تصل إلى قلوب الناس».

وعن حفله الأخير ضمن فعاليات مهرجان موازين - إيقاعات العالم، أعرب الداودي عن فخره الكبير بتحقيق رقم قياسي في الحضور على منصة سلا بالمغرب، حيث حضر أكثر من 280 ألف متفرج، معتبراً هذا النجاح من أجمل لحظات مسيرته.

واختتم حديثه بالإعلان عن تحضيراته لأغنية جديدة وصفها بأنها مفاجأة فنية، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور العربي عموماً، والسعودي خصوصاً.