كشف النجم المغربي عبد الحفيظ الدوزي، في تصريح خاص لـ «عكاظ»، عن رغبته الكبيرة في إحياء حفلات فنية داخل المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن السعودية أصبحت وجهة فنية رائدة بعد الطفرة الثقافية والفنية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

وقال الدوزي: «أحب الغناء في السعودية.. لدي جمهور كبير هناك يتابعني على مواقع التواصل، وأتطلع لتقديم حفلات استثنائية في المملكة».

وتحدث الدوزي عن كواليس مشاركته المفاجئة في حفل الفنانة ديانا حداد ضمن فعاليات مهرجان موازين - إيقاعات العالم، حيث صعد إلى خشبة مسرح النهضة في المغرب لتقديم دويتو أغنية «إهدى حبة» للمرة الأولى لايف، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأشار الفنان المغربي إلى أن الفكرة جاءت بعفوية، وأنه لم يتردد في قبول التعاون مع ديانا حداد، لأنها مطربته المفضلة منذ الطفولة، مضيفاً: «كنت من جمهورها منذ 30 عاماً، وغنيت أغانيها كثيراً في بداياتي».

وأكد الدوزي أن تحضير الأغنية مرّ بعدة مراحل، وطلب إضافة كلمات باللهجتين المغربية والإسبانية لمنح العمل طابعاً خاصاً ومميزاً.

وتُعد أغنية «إهدى حبة» عملاً مشتركاً جمع بين صوت الجبل ديانا حداد والدوزي، بكلمات محمد البوغة، وألحان وتوزيع محمد يحيى، في توليفة موسيقية جمعت الطرب الشرقي بالإيقاع المغربي في تجربة وصفها النقاد بـ«المختلفة والجريئة».