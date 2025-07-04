في خطوة جديدة ضمن التكريم الرسمي للفنان الكبير عادل امام في مصر، أعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق مسابقة كبرى بعنوان «ارسم الزعيم» للموهوبين في فن الرسم ليتباروا في استلهام لوحات فنية من أفلام ومسلسلات الفنان المحبوب، وذلك ضمن مبادرة «Egy Talents» احتفاءً بمسيرة الفنان الكبير عادل إمام، أيقونة الفن المصري والعربي.

تهدف المسابقة إلى تشجيع المواهب الشابة في فن الرسم على التعبير عن إبداعاتهم من خلال تجسيد شخصيات ومشاهد من أعمال «الزعيم» السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، التي تركت بصمة لا تُنسى في وجدان الجمهور.

ويعد عادل إمام، الملقب بـ«الزعيم»، واحداً من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، حيث امتدت مسيرته الفنية لأكثر من 6 عقود، قدم خلالها أعمالاً كوميدية ودرامية تناولت قضايا اجتماعية وسياسية بأسلوب فريد. من أبرز أفلامه «الإرهاب والكباب»، «النمر والأنثى»، و«المنسي»، ومن مسرحياته «مدرسة المشاغبين» و«شاهد ما شافش حاجة»، التي أثرت في أجيال متعاقبة.

وتأتي مسابقة «ارسم الزعيم» كجزء من جهود وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، لدعم المواهب الشابة واكتشاف الطاقات الإبداعية في مصر، حيث تتيح المسابقة للمشاركين استخدام أي خامة أو تقنية فنية، سواء رسم تقليدي، رقمي، نحت، أو أشغال فنية، مع شروط محددة للمقاسات.

وتدعو المسابقة الفنانين الشباب لتقديم لوحات تجسد شخصيات عادل إمام الشهيرة، مثل «زكي الدسوقي» في «النمر والأنثى» أو «بهجت الأباصيري» في «الإرهاب والكباب»، أو رسم بورتريه يعكس ملامحه المألوفة التي تحمل «وجوهاً كثيرة وأبعاداً متعددة»، كما وصفها بيان الوزارة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في مصر أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز تأثير عادل إمام على الوعي الجماعي، حيث استطاع من خلال أدواره أن يعبر عن هموم المواطن المصري بطريقة ساخرة وذكية.