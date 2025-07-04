كشفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، تحضيراتها لأغنية خليجية جديدة مختلفة عما قدمته من قبل، بالإضافة إلى الحديث عن كواليس مفاجأة مشاركتها الفنان المغربي عبدالحفيظ الدوزي في حفلتها بمهرجان موازين-إيقاعات العالم.وعبر صحيفة «عكاظ»، أوضحت ديانا حداد أنها تنتهي من اللمسات الأخيرة لأغنيتها الجديدة الخليجية وستطرح خلال الشهر الجاري عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرة إلى أنها تشتاق للجمهور السعودي وسألتقي بهم في حفل غنائي قريباً.وتحدثت «حداد» عن مشاركة الفنان المغربي عبدالحفيظ الدوزي الغناء بحفلها في مهرجان موازين، أضافت ديانا أنها سعيدة بالتعاون معه في أغنية «إهدى حبة» والتي طرحت خلال الفترة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتة إلى أنها حرصت على تقديمها سويا لأول مرة لايف على المسرح في مفاجأة للجمهور المغربي.وعن تحضيرات أغنية «إهدى حبة»، أكدت أن تجربة تعاونها مع عبدالحفيظ الدوزي مختلفة، فالأخير وضع بعض التعديلات على كلمات الأغنية، فهي ذات طابع شبابي وأضاف بعض الكلمات المغربية، بجانب غنائه باللغة الإسبانية.وأوضحت ديانا حداد أنها ستشارك في حفلات بمهرجانات أخرى قريباً في تونس مثل مهرجان قرطاج، قائلة: «إن شاء الله يكون لنا لقاء قريب».وأغنية «إهدى حبة» التي جمعت بين ديانا حداد والدوزي هي من كلمات الشاعر محمد البوغة، وعبدالقادر الدوزي، بينما تولى ألحانها وتوزيعها الموسيقي المبدع محمد يحيى، والأغنية جاءت بإيقاعات شبابية تمزج ببراعة بين الروح الشرقية والطابع المغاربي.