أكدت الفنانة الشابة المغربية يسرا سعوف أنها تتمنى أن يجمعها ديو غنائي مع الفنان الشاب السعودي عايض، مشيرة إلى أنها ستتواجد في حفل ضمن موسم الرياض بالفترة القادمة.وقالت يسرا سعوف خلال لقائها مع صحيفة «عكاظ»، إنها ترغب في تقديم ديو مع المطرب عايض، موضحة أنه فنان مختلف ولديه صوت عذب ومميز واستطاع أن يشق طريقه وسط أسماء كبيرة من نجوم المطربين السعوديين.وأشادت «سعوف» بالإنجازات والازدهار والتطورات التي حدثت في السعودية بالسنوات الأخيرة على حميع الأصعدة والمجالات، لافتة إلى أنها ستحيي حفلاً ضمن فعاليات موسم الرياض قريباً.ورداً عن الأقاويل بأن هناك عملاً فنياً سيجمعها مع المطرب المصري محمد حماقي، قالت «سعوف» إن لم يحدث اتفاق رسمي إلى الآن بيننا والأمر مجرد اقتراح فقط، مضيفة أنه يفضل لأي مطرب في بداية مشواره الفني العمل مع نجم مثل محمد حماقي وأتمنى ذلك.وعبرت «سعوف» عن سعادتها بمشاركتها الأخيرة في حفل مهرجان موازين- إيقاعات العالم رفقة المطرب اللبناني راغب علامة، لافتة إلى أن هذا الحفل يعد الثاني الذي يجمعهما في المغرب، مؤكدة أنها فخورة بتواجدها في مهرجان عالمي مثل موازين والغناء على أرض وطنها.وفي سياق آخر، حققت يسرا سعوف نجاحاً واسعاً بأغنيتها الشهيرة «يا بنات»، التي طرحتها عام 2024، وتصدرت حينها منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات محمد أمير وألحان أشرف فقيهي، وتوزيع بدر مخلوقي الذي تولى أيضا مهام المكس والماستر.