في مفاجأة فنية لافتة، شارك أبناء الفنان عمرو دياب، جنا وعبدالله، والدهما الغناء في ألبومه الجديد «ابتدينا»، الذي طُرح أخيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي ولاقى تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.

وقدّمت جنا دياب "ديو غنائي" مع والدها في أغنية «خطفوني»، من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، بينما شارك عبدالله دياب في أغنية «يالا» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

ويضم ألبوم «ابتدينا» 15 أغنية متنوعة منها: خطفوني، هلونهم، يالا، ماليش بديل، دايماً فاكر، يا بخته، إشارات، خبر أبيض، ماتقلقش، قفلتي اللعبة، بابا، حبيبتي ملاك، شايف قمر، وارجعلها، حيث يُظهر عمرو دياب من خلالها تجديداً موسيقياً يجمع بين الأصالة والحداثة.

وتعاون «الهضبة» في الألبوم مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، من بينهم: تامر حسين، عزيز الشافعي، عمرو مصطفى (في عودة فنية بعد غياب)، بهاء الدين محمد، منة عدلي القيعي، أيمن بهجت قمر، وأحمد إبراهيم.

ويُعد الألبوم خطوة جديدة في مسيرة عمرو دياب، ليس فقط من حيث الألحان والأسلوب الموسيقي، بل أيضاً من خلال تقديم أبنائه للجمهور كمشاركين في العمل، ما أضفى بُعداً إنسانياً وفنياً خاصاً على التجربة.