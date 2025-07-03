قررت نقابة الفنانيين السوريين تغيير شعارها الجديد، بعد تعرضه لانتقادات من فنانين وإعلاميين ومصممين فنيين منذ نشره للمرة الأولى.

وأوضحت النقابة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنه «بعد ورود الكثير من الآراء النقدية حول تصميم شعار النقابة الجديد، وحرصاً على احترام آراء الأعضاء وبهدف الوصول إلى أفضل تصميم ممكن، قرر مجلس إدارة نقابة الفنانين الإعلان عن مسابقة خاصة لتصميم الشعار».

وذكرت صحيفة الوطن السورية: «أن الشعار الجديد للنقابة أصبح مادة دسمة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي»

وكان الفنان السوري فراس إبراهيم أول المنتقدين للشعار، مطالباً بإعادة النظر فيه، وكتب على «فيسبوك»: «كنت أعتقد أن أحداً يريد أن يسخر من نقابة الفنانين فقام برسم هذا التصميم البدائي لشعار النقابة، لكني فوجئت بأحد الزملاء في مجلس النقابة يضعه على صفحته، وبعدها بقليل يتم نشره على الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين، يعني من غير المقبول في بلد مثل سوريا، التي أنجبت العشرات من عباقرة الفن التشكيلي، أن نرى مثل هذا التصميم الفقير البائس الخالي تماماً من الذوق والإبداع أن يكون شعاراً لنقابة الفنانين فيها، أعيدوا النظر».