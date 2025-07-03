كشف الموسيقار المغربي أمين بودشارد (بودشارت) كواليس حفله الأخير على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيراً إلى أنه سيقدم مفاجآت جديدة للجمهور السعودي قريباً.

وقال «بودشارت» لـ«عكاظ»: «أعتز بالجمهور السعودي لأن لديه طاقة مختلفة وذوقاً خاصاً عن أي جمهور»، مشيراً إلى أن حفله الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض كان أكثر من رائع وتجربة استثنائية بالنسبة له بحضور جمهور غفير من مختلف الأجيال.

وأضاف: «أشتاق لمقابلة الجمهور السعودي في حفل آخر، وسأحضر لمفاجآت جديدة بالسعودية قريباً ستنال إعجاب الجمهور».

وبشأن حفله الأخير في مهرجان موازين - إيقاعات العالم، أوضح بودشارد أنه لم يكن يتوقع حضور هذا العدد الهائل من الجمهور المغربي (أكثر من 200 ألف شخص) في حفله، وكانت مفاجأة بالنسبة له.

و أحيا أمين بودشارد أخيراً سهرة موسيقية استثنائية على منصة النهضة ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان «موازين – إيقاعات العالم»، في مشهد موسيقي هائل حضره أكثر من 200 ألف متفرج، في أمسية وصفها المتابعون بالتاريخية.

وأمين بودشارد ظاهرة فنية متفردة، فهو مؤلف موسيقي وقائد كورال مبتكر وجعل الجمهور هم أبطال الحفل بالغناء، حيث أعاد تعريف العلاقة بين الفنان وجمهوره، عبر تجربة موسيقية حية، جماعية، ومتجذرة في التراث، لكنها منفتحة على المستقبل.