كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سبب تأجيل طرح ألبومها الجديد، وقالت لـ«عكاظ»: "انتهيت من اللمسات الأخيرة لألبومي الجديد وأصبح جاهزاً للطرح قريباً، مشيرة إلى تأجيل طرحه بسبب أوضاع الحرب التي يعيشها كل العالم العربي.

وأضافت: «أطرح البوماً جديداً كل ثلاث أو أربع سنوات وأتمنى أن يأخذ الألبوم حقه وقت طرحه في الترويج والانتشار وينال إعجاب الجمهور».

وعن تصدر أغنيتها الجديدة «ورانا إيه» محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي، أعربت عجرم عن سعادتها برد فعل الجمهور وتفاعلهم مع بعض كلمات الأغنية التي تشبهها في الواقع.

وعن حفلاتها المقبلة قالت: «سأقدم حفلات عدة في مصر والسعودية وتونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج للموسيقى قريباً».

وأعربت نانسي عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان موازين-إيقاعات العالم أخيراً. وعن إمكانية تقديمها أغنية باللهجة المغربية قالت: «لدي أغنية في ألبومي الجديد على نفس نمط استايل الأغنية المغربية ولكن ليس باللهجة المغربية».

وتستعد نانسي عجرم لإحياء حفل جديد في مصر ضمن فعاليات صيف 2025 السبت 26 يوليو، في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أبرز أغانيها التي يعشقها جمهورها في الوطن العربي.