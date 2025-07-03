توفي الفنان التركي شكيب تاشبينار عن عمر يناهز 56 عاماً، إثر أزمة قلبية في منطقة التينولوق بمدينة باليكسير التركية، وعرف «تاشبينار» بدوره في مسلسل «وادي الذئاب»، بشخصية «جواد».

وتعرض الفنان التركي لتدهور صحي مفاجئ خلال زيارته لأقاربه في التينولوق، وفارق الحياة صباح أمس.

وكان تاشبينار قد عانى سابقاً من تسمم الكحول وقضى عدة أسابيع في العناية المركزة، حيث كان يعيش أخيراً في منطقة داتشا بموغلا.

وكشفت زوجته برنا تاشبينار دفنه جوار والدته، حسب وصيته، وأعربت عن حزن العائلة الكبير، قائلة عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام: «بوجودك كانت الحياة أجمل، وبغيابك تزداد قيمتك. لتكن روحك طاهرة، يا عزيزي. أسأل أن يكون المكان الذي ذهبت إليه خالياً من الألم وأن يرحمك».

وأدى الممثل التركي الراحل دور «غوندوز بي» في مسلسل «المؤسس عثمان» من بطولة الممثل التركي بوراك أوزتشيفيت. وخلال مسيرته التمثيلية، قدّم شكيب تاشبينار العديد من الشخصيات التي لاقت نجاحاً واسعاً في مختلف المسلسلات.