كشف الفنان المصري كريم سامي مغاوري خضوعه لعملية جراحية دقيقة في المعدة خلال ساعات، مطالباً محبيه وأصدقاءه بالدعاء له لتجاوز هذه المرحلة بسلام.

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أخواتي وأصحابي الغاليين، إن شاء الله بعد ساعات قليلة هعمل عملية خطيرة في المعدة.. دعواتكم معايا بإذن الله».

ويُعد كريم سامي مغاوري من الوجوه الشابة في الوسط الفني، وهو نجل الفنان سامي مغاوري، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، عام 2007. ومنذ تخرجه شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، ما بين السينما والدراما التلفزيونية، وتنوّعت أدواره ما بين ضيف شرف وأدوار ثانوية، غير أن ظهوره دائماً ما ترك انطباعاً خاصاً لدى الجمهور.

ومن أبرز أعماله مسلسل «راجل وست ستات»، وفيلم «ليه خلتني أحبك»، ومسلسل «جوز ماما»، وكذلك فيلم «على جنب يا اسطى»، وغيرها من المشاركات الفنية التي تعاون فيها مع عدد كبير من نجوم الساحة الفنية، إذ يُعرف عنه حرصه على التنويع في أدواره وخياراته الفنية، متنقلاً بسلاسة بين الكوميديا والدراما.