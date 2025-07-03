في تطور صادم لعشاق النجمة العالمية شاكيرا، فرضت السلطات الصحية في بيرو غرامة مالية قدرها 190 ألف دولار أمريكي على عيادة ديلغادو أونا في العاصمة ليما، بعد تسريب الملف الطبي للنجمة العالمية شاكيرا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك صارخ لخصوصية المرضى.

بدأت القضية في 15 فبراير الماضي، عندما زارت شاكيرا، النجمة الكولومبية الحائزة على جوائز «غرامي»، قسم الطوارئ في العيادة بسبب آلام حادة في البطن أثناء جولتها العالمية للترويج لألبومها الجديد «Las Mujeres Ya No Lloran»، واضطرت شاكيرا لإلغاء حفلها المقرر في ليما يوم 16 فبراير، قبل أن تعود لإحياء الحفل في اليوم التالي بحضور جماهيري غفير.

وبعد أيام من زيارتها، انتشرت تفاصيل ملفها الطبي على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب جمهورها ودفع هيئة الرقابة على الخدمات الصحية في بيرو (سوسالود) لفتح تحقيق عاجل، واستمر التحقيق خمسة أشهر، شمل تفتيش العيادة واستجواب موظفيها، وانتهى بفرض الغرامة المالية الكبيرة.

وأكدت روبي كوباس، الناطقة باسم الهيئة، أن التسريب يمثل «انتهاكًا أخلاقيًا وقانونيًا خطيرًا»، مشيرة إلى أن العقوبة تهدف إلى حماية خصوصية جميع المرضى. ومن جانبها، أقرت إدارة عيادة ديلغادو أونا بالخطأ وبدأت إجراءات تأديبية ضد الموظفين المتورطين، مؤكدة التزامها بتعزيز حماية بيانات المرضى.

فيما عبرت الفنانة العالمية شاكيرا، التي تواصل جولتها العالمية التي تضم 50 حفلاً، عن شكرها لجمهورها البيروفي عبر حساباتها الاجتماعية، دون التعليق مباشرة على الحادثة.