نفى إياد النقيب، مدير أعمال الفنان اللبناني فضل شاكر، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، ما تم تداوله أخيرا حول إقامة فضل شاكر حفلا غنائيا في قطر يوم 11 يوليو القادم، مؤكدا أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة.

وأوضح النقيب أن الفنان لم يوقّع على أي تعاقدات لحفلات في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن تركيزه منصب حاليا على التحضير لمجموعة جديدة من الأغاني، سيتعاون فيها مع شعراء وملحنين من عدة دول عربية.

وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت بوسترات مزورة لحفل مزعوم لفضل شاكر في الدوحة، زاعمة عودته رسميا إلى خشبة المسرح بعد سنوات من الغياب على خلفية أزماته القضائية.

وفي سياق آخر، أبدى فضل شاكر دعمه الكامل للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد الانتقادات التي طالتها من بعض جمهور مهرجان موازين في المغرب، بسبب أدائها الضعيف واعتمادها على تقنية «البلاي باك» خلال الحفل.

ونشر شاكر صورة قديمة تجمعه بشيرين على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، وكتب: «شيرين، كلنا بنحبك، وكلنا حدك، وما رح نتركك».

ووجّه رسالة مؤثرة إلى الجمهور المغربي، قال فيها: «جمهور المغرب العريق والذوّاق.. شيرين بنتكم، واعذروها على التقصير بسبب الظروف الصحية والنفسية اللي بتمر فيها.. أنتم أهل الكرم والفن والدعم».