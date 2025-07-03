أكد النجم المصري أحمد السقا في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أن مشاركته في فيلمه الجديد «أحمد وأحمد» تمثل له تجربة مختلفة تماما، مشيرا إلى أن السيناريو جذبه من اللحظة الأولى، وأنه عمل على تطوير الفكرة وتحضيرها على مدار سنوات حتى خرجت بالشكل الذي يُعرض حاليا في دور السينما.

وأوضح السقا أن الفيلم يقدّم طرحا جديدا عليه كممثل، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم بينهم أحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي، معربا عن أمله في أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور.

وفي ما يتعلق بالمنافسة المنتظرة بينه وبين صديقه الفنان كريم عبدالعزيز من خلال فيلم الأخير «المشروع X»، شدد السقا على أن فكرة التنافس لا تشغله، قائلا: «كريم نجم كبير وله شعبية واسعة، والمنافسة بيننا غير مطروحة.. أتمنى له التوفيق كما أتمنى النجاح للجميع».

وتحدّث السقا عن دعم نجله ياسين السقا له خلال العرض الخاص للفيلم، مؤكدا فخره به، خصوصا بعد دراسته الإخراج والتصوير والكتابة، وأضاف: «أنصحه دوما بالتأني في اختياراته، ولا يمكن أن أفرضه على الجمهور. النجاح لا يُصنع بالواسطة بل بالموهبة والجهد».

وعن موسم دراما رمضان 2026، كشف السقا أنه سيغيب عن المشاركة بسبب ارتباطه بمشاريع سينمائية أخرى في التوقيت نفسه.

يُذكر أن فيلم «أحمد وأحمد» يضم مجموعة من النجوم من بينهم علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، رشدي الشامي، ويظهر فيه طارق لطفي وغادة عبدالرازق كضيفي شرف. العمل من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتحت إشراف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.