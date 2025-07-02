شهد العرض الخاص لفيلم «أحمد وأحمد»، الذي أقيم مؤخراً بحضور أبطاله أحمد السقا وأحمد فهمي والمخرج أحمد نادر جلال، ظهور الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بلوك جديد لشعر قصير، حيث ظهرت وسط الزحام والحشود داخل قاعة العرض.

التقطت عدسات الكاميرات لحظة مرورها وسط الجمهور، محاطة بفريق الأمن ومنظمي الحدث، وبدأ عليها الانزعاج من الزحام الشديد الذي أحاط بها، رغم جهود الأمن لتوفير مساحة مريحة لها، قائلة: «مش هنيفع كده، مش هاكمل».

وظهر واضحاً حرصها على التفاعل مع المعجبين، لكنها كانت في وضعية تظهر فيها على أنها ترغب في تخفيف ضغط الجماهير حولها.

يُشار إلى أن غادة عبد الرازق تشارك في فيلم «أحمد وأحمد» كضيفة شرف، وقد لفتت الأنظار بظهورها اللافت على السجادة الحمراء، وأثار مظهرها وتفاعلها مع الجمهور حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط إشادات، وانتقادات من البعض لعدم وجود مسافة كافية تفصل بين النجوم والجمهور بشكل محترف.

ويشارك في فيلم أحمد وأحمد، كل من أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية

ويعد مسلسل «شباب امرأة»، آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية، العمل من حوار وسيناريو محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وشارك في العمل رفقتها عدد من الفنانين أبرزهم يوسف عمر محمود حافظ، عمرو وهبة، داليا شوقي، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.