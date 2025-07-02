أجلت صالات السينما في السعودية عرض فيلم «أحمد وأحمد» بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، بعدما كان مُقرراً عرضة اعتباراً من يوم 10 يوليو الجاري.

وتقرر تأجيل فيلم «أحمد وأحمد» في صالات السينما السعودية، لمدة أسبوع واحد، ليُطرح اعتباراً من يوم 17 يوليو الجاري، أي تمتد فترة التأجيل لمدة أسبوع واحد فقط، وذلك حسبما كشفت «فوكس سينما». حيث لم تتضح الأسباب بعد، وراء ذلك التأجيل المفاجئ للمرة الثانية.

و احتفل القائمون على فيلم «أحمد وأحمد»، أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص في إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر بحضور أبطال وصناع الفيلم.

وتدور أحداث «أحمد وأحمد» في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع «أحمد» إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على «أحمد» مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم «أحمد وأحمد» من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، وأشرف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.