يحتفي «الهضبة» الفنان المصري عمرو دياب بانطلاق ألبومه الجديد «ابتدينا»، بحفل غنائي ضخم في جدة على مسرح عبادي الجوهر يوم 10 يوليو الجاري.

وتطرح تذاكر الحفل بداية من غد الخميس الساعة 9 مساءً، بعد طرح ألبوم ابتدينا كاملاً.

وأعلن عمرو دياب طرح ألبومه المنتظر والجديد «ابتدينا» غداً الخميس، ليبدأ موسم الصيف الغنائي بشكل رسمي.

وطرح الهضبة بالتعاون مع شركة سوني العالمية صورة دعائية ومقطعاً لم يتعد ثواني قليلة من إحدى أغنيات ألبومه ابتدينا، ليتصدر محركات البحث على موقع إكس في مصر.

ويعد ألبوم «ابتدينا» هو التعاون الأول في مجال الألبومات بين الهضبة وشركة سوني العالمية بعد أن أتما شراكة فنية بينهما منذ عدة أشهر.

وكان الفنان عمرو دياب قد أشار لجمهوره في حفله بدولة الكويت إلى أن الألبوم سيشهد مفاجآت موسيقية بأفكار جديدة.

ومن المتوقع أن يصدر الألبوم عبر منصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام القادمة.

يذكر أن آخر البومات الفنان عمرو دياب كان «مكانك» والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحاً كبيراً حيث تصدر قوائم الأعلى استماعاً في مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.