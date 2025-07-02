قدمت الفنانة المصرية هالة صدقي بلاغاً رسمياً إلى مديرية أمن الجيزة، اتهمت من خلاله شخصاً باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

وكشفت مصادر أمنية أن الفنانة هالة صدقي قدمت البلاغ المذكور إلى وحدة مباحث الإنترنت بمديرية أمن الجيزة، وحررت محضراً ضد صاحب حساب يُدعى «Osama Ashraf Engineer» على موقع «فيسبوك».

ووفقاً لما ورد في المحضر، أوضحت هالة صدقي بأن صاحب الحساب المشار إليه قام بنشر مقطع فيديو يتضمن حديثاً سابقاً لها أثناء عملها، وذلك بغرض التشهير والنيل من سمعتها.

وباشرت الأجهزة الأمنية المعنية أعمال التحري والفحص التقني لتحديد هوية الشخص المسؤول عن إدارة الحساب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

و شاركت الفنانة هالة صدقي في بطولة مسلسل «إش إش» رمضان الماضي مع عدد من النجوم أبرزهم مي عمر، وماجد المصري، وأنتصار محمد الشرنوبي، وشيماء سيف. والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.