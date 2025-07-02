تصدر الفنانة السورية أصالة نصري، غدا (الخميس) ألبومها الجديد «ضريبة البعد»، والذي يضم 15 أغنية متنوعة ما بين الطابع الرومانسي والدرامي.

يضم «ضريبة البعد» مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها «كلام فارغ» من ألحان تامر عاشور، بالإضافة إلى أغانٍ مثل «ضريبة البعد» (الأغنية التي تحمل اسم الألبوم)، «اكتفاء بالنفس»، «ما وحشتكش»، «العنب الساقع»، «حوسة إيه دي»، «أحبك أكرهك»، «أنا هنساك»، «حبة حبة» و«متوحشة».

شارك في الألبوم نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر محمود عليم، الشاعرة منة القيعي، الملحن كلازا، مصطفى حدوتة، الشاعر أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، أحمد حسن رؤؤل، عمرو الشاذلي، والملحن الراحل محمد عبد المجيد، بالإضافة إلى إسلام الجريني وجابر جمال. كما يتضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، مما يضفي على العمل طابعًا تراثيًا مميزًا.